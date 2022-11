Zwei Hubschrauber im Einsatz : Rettungsaktion in Manderscheid: Frau stürzt beim Klettern ab

Foto: TV/Agentur Siko 14 Bilder Rettungsaktion in Manderscheid – Frau stürzt beim Klettern ab

Manderscheid Am Vormittag ist eine Frau am Burgenklettersteig abgestürzt. Die Bergung war in dem Gelände schwierig.

Spektakulärer Einsatz für viele Rettungskräfte und zwei Hubschrauber am Dienstagvormittag am Burgenklettersteig in Manderscheid: Gegen 10.30 Uhr wurde der Leitstelle eine abgestürzte Person gemeldet. Schon kurz danach trafen die ersten Rettungskräfte ein. Eine Frau war aus noch unbekannter Ursache einen Steilhang mehrere Meter nach unten gefallen. Da die Örtlichkeit nur sehr schwer zugänglich war, entschied der Wehrleiter Stephan Christ, dass außer dem Rettungshubschrauber Christoph 10 noch ein weiterer Hubschrauber – Christoph 66 aus Imsweiler – die Person über die Seilwinde zu retten.

In der Zwischenzeit hatte die Feuerwehr damit begonnen, eine Seilbahn mit Hilfe von Leinen vorzubereiten, da die verletzte Frau vor dem Felsen auf der anderen Flussseite der Lieser lag. Mit viel Muskelkraft wurde sie dann von dem einen Ufer zum anderen gezogen.

Die Frau wurde vom Notarzt versorgt, bis der Hubschrauber über ihr in der Luft schwebte. Die Winde wurde nach unten gelassen und mit Hilfe der Schleifkorbtrage wurde sie in den Hubschrauber gezogen. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus geflogen.