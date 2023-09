Feuerwehr, Polizei, Drohnen Rettungseinsatz in der Sauer - Einsatzkräfte suchen nach Mann im Fluss

Bollendorf · Ein Großeinsatz von Rettungskräften hat sich am Sonntagabend in der Sauer bei Bollendorf abgespielt. Dort war ein Mann im Fluss gesichtet worden, dann war er plötzlich verschwunden. Was dort passiert ist.

04.09.2023, 06:28 Uhr

Foto: Klaus Kimmling/TV/Klaus Kimmling