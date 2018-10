Fieberhafte Suche nach Fahrzeuginsassen in der Mosel

Mehrere Hubschrauber sind am Sonntagabend im Einsatz, um nach Menschen zu suchen, die mit ihrem Auto in die Mosel gestürzt sind. Genaue Hintergründe sind bisher nicht bekannt.

Update 20:00 Uhr (whrc): Der Unfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr in Höhe der Longuicher Brücke. Das Fahrzeug rollte rund 50 Meter hinter der Brücke die Böschung hinab und versank in der Mosel. Eine Person ist nach derzeitigen Informationen reanimiert worden, sie kam in ein Krankenhaus. Aktuell suchen die Einsatzkräfte nach vermuteten weiteren Personen die sich im Fahrzeug befanden. Derzeit dauern die Bergungs- und Suchmaßnahmen an.Es sind mehrere Rettungshubschrauber vor Ort, mehrere Feuerwehren, Taucher und weitere Hilfsorganisationen. Ein Gutachter ermittelt den Unfallhergang.