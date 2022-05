Blaulicht : Rettungshubschrauber im Einsatz: Verkehrsunfall am Morbacher Dreieck

Rettungshubschrauber im Einsatz: Verkehrsunfall am Morbacher Dreieck

Morbach Am Donnerstagmittag ereignete sich bei Morbach ein Verkehrsunfall, bei dem auch ein Rettungshubschrauber zu Hilfe gerufen werden musste. Was geschehen ist.

Am 12. Mai 2022, gegen 12.30 Uhr ereignete sich der Unfall in Morbach. Nach Angaben der Polizei kollidierten zwei entgegenkommende Autos an der Einmündung B327/B269, dem sogenannten Morbacher Dreieck, miteinander.