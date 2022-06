Blaulicht : Rettungshubschrauber sucht verletzten Motorradfahrer in Konz

Rettungshubschrauber sucht verletzten Motorradfahrer in Konz

Konz Nachdem ein Mann am Ortseingang von Konz gestürzt war, fehlte von ihm zunächst jede Spur. Wieso deswegen aus der Luft nach ihm gesucht wurde.

Am Sonntag, 12. Juni 22 kam es gegen 20.35 Uhr auf der K 133 zw. Konz und Wiltingen, der sogenannten "Wiltinger Kupp", zu einem Motorradunfall. Der 55-jährige Fahrer des Motorrads verlor am Ortsausgang Konz die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Kradfahrer fußläufig von der Unfallstelle.

Durch Zeugen wurde berichtet, dass der Fahrer des Motorrads verletzt sei, weshalb seitens der Polizei eine Suche, unter anderem mit dem Polizeihubschrauber, eingeleitet wurde. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte der Kradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt an seiner Anschrift angetroffen werden.

Am Motorrad und an einem am Fahrbahnrand aufgestellten Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Neben den Einsatzkräften der Polizei befand sich auch ein Rettungswagen des DRK im Einsatz.