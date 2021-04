Verkehr : Unfall bei Dreis-Brück: Kradfahrer kollidiert mit Reh

Dreis-Brück Ein 77-Jähriger wurde nach einem Wildunfall schwer verletzt. Per Hubschrauber wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Ein 77-jähriger Kradfahrer aus Mettmann ist am Sonntag auf der B 410 in der Gemarkung Dreis-Brück in Richtung Kelberg unterwegs, als in einem Waldstück ein Reh die Fahrbahn überquert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es zum Zusammenstoß zwischen Kradfahrer und Reh. Der Kradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 77-Jährige in eine Klinik nach Bonn geflogen.