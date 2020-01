Blaulicht : Rettungskräfte alarmieren Polizei wegen Waffe in der Trierer Bergstraße

Trier Ein größerer Einsatz von Polizei und Feuerwehr hat am Montagabend zu Verkehrsbehinderungen im Trierer Osten geführt. Rettungskräfte waren zu einem medizinischen Einsatz in ein Mehrfamilienhaus in der Bergstraße gerufen worden

Nach TV-Informationen ist dabei im Laufe des Einsatzes eine Waffe zum Vorschein gekommen. Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Rettungskräfte der Feuerwehr haben daraufhin die Polizei alarmiert, die den Einsatzort gesichert hat.

Eine Person wurde mit dem Rettungswagen abtransportiert. Der Einsatz war nach gut einer Stunde beendet.