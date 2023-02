Lange Staus : Unfall auf der A1 bei Mehring: Rettungskräfte müssen Kleinkind reanimieren

Foto: dpa/Stefan Puchner

Trier/Mehring Schwerer Unfall auf der A1 zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und Mehring. Der Verkehr dort steht zurzeit still. Bei dem Unfall im einspurigen Baustellenbereich wurde auch ein Kleinkind schwer verletzt.

Laut der Autobahnpolizei in Schweich ging der Notruf am Dienstagmorgen um 8.21 Uhr ein. Die Rettungskräfte mussten danach zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 ausrücken. Im Baustellenbereich zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Abfahrt Mehring ist ein Auto auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren. Bei dem Unfall wurden laut der Erstmeldung der Polizei Insassen in beiden Fahrzeugen verletzt. Ein Kleinkind sei so schwer verletzt worden, dass an der Unfallstelle reanimiert werden müsse, heißt es bei der Polizei.

Der Verkehr wird an dieser Stelle jeweils auf einer Richtungsfahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt. Trotzdem kommt es zu langen Staus in beiden Richtungen.

Reanimation vor Ort: Kleinkind bei Unfall auf der A1 schwer verletzt

Zur Unfallursache kann die Polizei derzeit noch nichts sagen. Die Rettungsmaßnahmen sowie Unfallaufnahme sind noch im Gange. Dementsprechend steht der Verkehr auf der Autobahn in Richtung Saarbrücken zurzeit komplett still. Laut Google Maps staut sich der Verkehr auch in Richtung Saarbrücken fast bis zur Raststätte Hochwald Ost zurück. Sinnvoll ist es zurzeit auch, die Unfallstelle in Richtung Trier großräumig zu umfahren.