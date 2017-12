später lesen Hochwasser Rettungskräfte suchen vermeintlichen Ertrunkenen auf der Mosel FOTO: Florian Blaes / TV FOTO: Florian Blaes / TV Teilen

Alarm für die Feuerwache am Barbaraufer: Eine Fußgängerin meldete am Dienstagmorgen, sie habe einen Menschen leblos in der Mosel treiben sehen. Die Rettunskräfte konnten jedoch nichts finden. bla/red