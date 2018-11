Olewiger Ortsumgehung gesperrt wegen Unfall

Frontalzusammenstoß in Trier-Olewig. Wegen eines Unfalls ist die Riesling-Weinstraße im Stadtteil am Montag mehr als zwei Stunden lang voll gesperrt worden.

Die Erstmeldung kam am Montag (26.11.) gegen 13 Uhr. Die Folgen des Unfalls auf der Riesling-Weinstraße beschäftigten Einsatzkräfte und Verkehrsteilnehmer bis weit nach 15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Trier war ein PKW mit einem LKW ungefähr in Höhe des Hotels Blesius Garten kollidiert. Als Folge musste die Ortsumgehung Olewig voll gesperrt werden. Das wiederum führte zu Problemen in der Ortsdurchfahrt des Stadtteils, da viele Autofahrer diese als Umleitungsstrecke benutzten.