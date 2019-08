Unfall : Rinde fällt von Langholztransporter bei Reinsfeld – Schaden an Auto verursacht

Reinsfeld/Hermeskeil Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand an einem PKW durch eine von einem Langholztransporter herabgefallene Rindenschwarte bei Reinsfeld.

Der Fahrer des beschädigten Autos befuhr laut Polizei am Freitag, 16. August, gegen 16.40 Uhr, die B 407 von Reinsfeld kommend in Richtung Kell am See. In Höhe der Felsenmühle fiel eine Rindenschwarte von einem entgegenkommenden LKW, der Langholz transportierte, und beschädigte das Auto.