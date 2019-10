Wittlich-Neuerburg : Riskantes Überholmanöver: Polizei sucht Fahrer

Wittlich (ots) Der Fahrer eines weißen Skodas soll am Dienstagmorgen, 8. Oktober, gegen 7.40 Uhr auf der B 49 zwischen Wittlich-Neuerburg und Bausendorf ein für alle Beteiligten lebensgefährliches Überholmanöver durchgeführt haben.

Nach Polizeiangaben überholte der Skodafahrer in einem Waldstück ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, während ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Das entgegenkommende Auto musste nach rechts auf einen Parkplatz ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer dieses Fahrzeuges wird gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter Telefon 06571-9260 in Verbindung zu setzen.