Polizei sucht Zeugen : Riskantes Überholmanöver in Niederprüm

Niederprüm (red) Die Polizei sucht den Fahrer eines mattgrauen BMW, der am Samstag, 3. Juli, durch ein riskantes Überholmanöver in Niederprüm andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll.

Gegen 20.10 Uhr soll er, so berichtet die Polizei, in der St.-Vither-Straße, in Fahrtrichtung Prüm, mehrere Wagen überholt haben. In einer Rechtskurve hat der BMW laut Polizei ein Wohnwagengespann aus Nordrhein-Westfalen passiert, als sich ein heller Kleinwagen aus Richtung Prüm kommend der Kurve näherte. Der Wohnwagengespann-Fahrer habe nur durch Ausweichen auf den Gehweg einen Zusammenstoß mit dem BMW verhindern können.