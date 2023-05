Fahrerflucht Riskantes Überholmanöver – SUV-Fahrer drängt Transporter von der Straße

Der Fahrer eines SUV war laut Polizei am Montagmorgen auf der B410 von Büdesheim in Richtung Baselt unterwegs, als er in schlecht einsehbaren Rechtskurve zum Überholvorgang ansetzte. In der Kurve kam dem Fahrer ein Transporter entgegen, welcher kurz vor dem Zusammenstoß ausweichen konnte. Der Fahrer des Transporters geriet mit seinem Wagen von der Fahrbahn und raste in die Leitplanke. Er wurde nicht verletzt.