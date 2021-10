Blaulicht : Rollerfahrer bei Unfall in Trier verletzt - Polizei sucht Zeugen

Trier-Ehrang Bei einem Unfall in Trier-Ehrang ist ein Rollerfahrer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag gegen 17.25 Uhr in Trier-Ehrang an der Kreuzung Ehranger Straße, Zuweg zur Aldi-Filiale zu einem Unfall, bei dem ein 57-jähriger Rollerfahrer verletzt wurde. Am Abend war noch unklar, inwieweit ein weißer Kleinwagen in den Verkehrsunfall involviert war. Der Roller wurde geringfügig beschädigt.