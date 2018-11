später lesen Polizei Rollerfahrer leicht verletzt Teilen

(red) Ein Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 14.40 Uhr in der Römerstraße in Wittlich (Höhe Edeka/Expert) ereignet hat, leicht verletzt worden. Ein 59 Jahre alter PKW-Fahrer befuhr die Römerstraße und wollte nach links in Richtung Edeka abbiegen.