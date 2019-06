Polizei : Rollerfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Mehren Ein 16-jähriger Rollerfahrer aus der VG Daun ist bei einem Unfall am Mittwoch um 16.51 Uhr in Mehren leicht verletzt worden. Der junge Mann befuhr die Steininger Straße in Richtung Hauptstraße, wo eine 60 Jahre alte Autofahrerin in Richtung Daun unterwegs war.