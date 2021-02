Blaulicht : Rollerfahrer beschädigt PKW in Kordel

Foto: TV/Frank Göbel

Kordel Ein Rollerfahrer hat in Kordel ein Auto beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Samstag, 13. Februar, um 12 Uhr, kam es in Kordel, vor dem Anwesen Am Borberg 1, zu einer Verkehrsunfallflucht. Das teilt die Polizei mit.

Laut Zeugenangaben soll ein Fahrer mit seinem Roller die B 422 aus Richtung Ortsmitte Kordel in Richtung der L 43 befahren haben. Der Fahrer sei an der Einmündung in einem weiten Bogen nach links in die L 43 eingebogen, über den Hof vor dem genannten Anwesen gefahren und mit einem dort parallel zur Straße parkendem Pkw kollidiert.

Am PKW sowie am Roller entstand ein Sachschaden. Der Fahrer des Rollers soll seine Fahrt anschließend – ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern – in Richtung Daufenbach fortgesetzt haben.