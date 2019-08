Suchaktion von Polizei und Feuerwehr : Rollerfahrer flüchtet nach Unfall in der Eifel verletzt in den Wald

Rollerfahrer flüchtet nach Unfall in der Eifel verletzt in den Wald

Herforst/Zemmer Ein Motorroller und ein Motorrad sind am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr auf der L 46 zwischen Herforst (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und Zemmer (Kreis Trier-Saarburg) zusammengestoßen. Polizei und Feuerwehr suchen nach dem geflüchteten Rollerfahrer und seinem Sozius, der verletzte Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Motorradfahrer war nach Polizeiangaben in Richtung Schönfelderhof (Zemmer) unterwegs, als er in Höhe eines Feldwegs unvermittelt mit einem mit zwei Menschen besetzten Roller zusammenstieß. Wer den Unfall verursacht hat, war am Abend noch völlig unklar.