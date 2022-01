Trunkenfahrt : Zu tief in Glas geschaut – Rollerfahrer in Traben-Trarbach mit über 1,6 Promille unterwegs

Zu tief in Glas geschaut – Rollerfahrer in Traben-Trarbach mit über 1,6 Promille unterwegs

Mit 1,6 Promille war ein Rollerfahrer in Traben-Trarbach unterwegs. Das war nicht sein einziger Verstoß. (Symbolfoto) Foto: dpa-Zentralbild/Z5328 Jens Wolf

Ein angetrunkener Rollerfahrer war am Dienstag in Traben-Trarbach unterwegs. Wie die Polizei Zell meldet, haben Beamte den Fahrer am Dienstag, 11. Januar, um 15.13 Uhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen.