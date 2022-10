Blaulicht : Tödlicher Unfall an der Saar

Tödlicher Unfall an der Saar

Ein Rollerfahrer ist in Ockfen (Kreis Trier-Saarburg) mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am frühen Samstagabend in Ockfen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 45-jähriger Motorrollerfahrer um 18.30 Uhr auf der Hauptstraße des Ortes unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Auto einer 39-jährigen Frau frontal kollidierte. Der Fahrer des Motorrollers erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen, die Autofahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.