Verkehrsunfall : Rollerfahrer stürzt in Trier – Polizei sucht Zeugen

Rollerfahrer stürzt in Trier – Polizei sucht Zeugen

Trier Ein 67-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Trier-Ehrang verletzt worden. Zur Klärung der Unfallursache bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war der 67-Jährige gegen 17.35 Uhr in der Quinter Straße in Fahrtrichtung Quint unterwegs. Dort sei er mit seinem Roller aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe der Einmündung Bettemburgstraße gestürzt.