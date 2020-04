Unfall : Rollerfahrer stürzt nach Kollision mit Auto

Wawern Ein Rollerfahrer ist am Freitag bei Wawern mit einem Auto zusammengestoßen. Er wurde leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei war ein 24-jähriger Rollerfahrer gegen 16.50 Uhr von der Ortsausfahrt Wawern in Richtung B 51 unterwegs. An der Einmündung zur B 51 missachtete der Rollerfahrer einen von Tawern kommenden VW Golf und kollidierte mit dem Auto. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Roller rutschte über die Fahrbahn und kam an einem Leitpfosten zum Stillstand.