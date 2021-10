Blaulicht : Rollerfahrerin bei Unfall in Veldenz schwer verletzt

Veldenz In Veldenz ist eine Rollerfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 64-jährige Autofahrerin von der Hollandstraße in Veldenz in die Hauptstraße in Fahrtrichtung Gornhausen abbiegen. Dort übersah sie eine auf der Vorfahrtstraße fahrende 50-jährige Rollerfahrerin, die aus Richtung Gornhausen kam. Beim Einbiegen in die Hauptstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Roller. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Kradfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Wittlich gebracht.