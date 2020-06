Vulkaneifel : Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Kerpen/Trier (red) Mit einem Rettungshubschrauber wurde am Dienstag, 9. Juni, gegen 17.30 Uhr eine 15-Jährige aus der Verbandsgemeinde Gerolstein in ein Trierer Krankenhaus geflogen. Die junge Rollerfahrerin war zuvor aus noch ungeklärter Ursache in der Ortslage Kerpen gestürzt.