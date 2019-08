Vorfahrt missachtet : Rollerfahrerin nach Unfall verletzt

Prüm (red) Ein Autofahrer hat am Donnerstag, 7.35 Uhr, einer Rollerfahrerin in Prüm die Vorfahrt genommen. Die Rollerfahrerin versuchte zu Bremsen, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, am Roller entstand Sachschaden.

Der Verursacher beging Unfallflucht. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung zwischen Kalvarienbergstraße und Wandalbertstraße. Bei dem Fahrzeug des Verursachers soll es sich um einen silbernen Geländewagen/SUV, vermutlich japanisches Fabrikat gehandelt haben.