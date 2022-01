Zugeschnappt : Spaziergängerin durch Hund angefallen und verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Prüm Auf dem Wanderweg zwischen Ellwerath und Rommersheim ist es am 9. Januar gegen 16.45 Uhr zu einer Begegnung zwischen einer 56-jährigen Spaziergängerin und einem Hundebesitzer gekommen. Der unbekannte, männliche Hundebesitzer kam der Frau mit einem Hund an einer Langlaufleine entgegen, bei dem es sich um einen Rottweiler handeln könnte.

Aufgrund des unruhigen Verhaltens des Hundes, welcher von seinem Besitzer zwischenzeitlich am Halsband festgehalten wurde, wich die Dame dem Tier über die an den Weg angrenzende Rasenfläche aus. Unvermittelt riss sich der Hund los und biss die Spaziergängerin in die rechte Hand und die linke Kniekehle. Infolge des Gerangels stürzte der unbekannte Hundehalter ebenfalls.