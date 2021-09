Blaulicht : Roter Polo überholt rücksichtslos auf der B 410 - Polizei sucht Zeugen

Prüm Ein Polo-Fahrer hat am Dienstagabend auf der B 410 bei Prüm andere Autofahrer trotz Gegenverkehrs überholt. Mehrere Fahrer mussten ausweichen. Die Polizei konnte den Fahrer letztlich anhalten und sucht nun Zeugen und Geschädigte.

Wie die Polizei mitteilte, war am Dienstagabend im Zeitraum von 19.45 Uhr bis ca. 20 Uhr ein roter VW Polo auf der B 410 aus Richtung Gerolstein kommend in Richtung Prüm unterwegs. Kurz hinter Brühlborn überholte er mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs. Einige der Überholten mussten nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Dann bog der rote VW Polo an der Abfahrt Dausfeld in Richtung Prüm ab. Selbst in der Abfahrt überholte der Fahrer ein weiteres Auto, so dass dieser nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Die Polizei konnte den roten VW Polo schließlich in Prüm anhalten und den Fahrer kontrollieren. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Prüm (06551-9420) sucht Zeugen und Geschädigte der Überholvorgänge.