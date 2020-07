Blaulicht : Unfallflucht: Einmal quer durch Hermeskeil

Hermeskeil Rotes Auto, gelbes Kennzeichen: Die Beamten der Polizeiinspektion Hermeskeil suchen den Fahrer eines niederländischen Wagens, der in der Stadt einen Auffahrunfall verursachte und dann türmte.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Mittwoch, 24. Juni, um 18.20 Uhr, in der Trierer Straße, kurz vor der Einmündung in die Saarstraße.