Rauch am Horizont Windrad in der Eifel in Brand geraten

Roth · In der Nähe von Roth bei Prüm ist am Donnerstag ein Windrad in Brand geraten. Das Feuer scheint in der Nabe ausgebrochen zu sein.

11.01.2024 , 13:52 Uhr

In der Nähe von Roth bei Prüm ist am Donnerstag, 11. Januar, ein Windrad in Brand geraten. Foto: Trierischer Volksfreund/Fritz-Peter Linden