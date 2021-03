Zusammenstoß in Trier : Rund 50 000 Euro Schaden – Polizei sucht Zeugen für Verkehrsunfall

Foto: TV/Frank Göbel

Trier Ein Porsche und ein Audi TT sind laut Polizei am Freitag gegen 9.40 Uhr im Kreuzungsbereich Kohlenstraße/Am Trimmelter Hof zusammengestoßen. Der Audi habe von der Straße Am Trimmelter Hof nach links in die Kohlenstraße abbiegen wollen.

Der Porsche sei auf der Kohlenstraße in Richtung Trier-Filsch unterwegs gewesen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50 000 Euro. Beide Fahrer hätten angegeben, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein.