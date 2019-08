Brand : 60 Strohballen brennen auf Feld  bei Dahlem

Die Feuerwehr hatte am Montagabend mit 60 brennenden Strohballen zu tun. Foto: TV/Agentur Siko

Sülm/Speicher Die Feuerwehr ist zu einem Brand zwischen dem Bahnhof Speicher und Sülm auf der K 35 gerufen worden.

(siko) Im Flurbereich Dahlem/Speicherer Bahnhof entlang der K 35 hat es in der Nacht auf Dienstag ein Feuer auf einem Feld in direkter Nähe zur K 35 gegeben. Aus bisher unbekanntem Grund waren dort gelagerte Strohballen in Brand geraten. Die Polizei vermutet jedoch vorsätzliche Brandstiftung als Ursache.