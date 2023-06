Polizei im Einsatz Mehrere Unfälle in der Vulkaneifel: Fahrer verletzt, Hund überfahren

Am Mittwoch war eine 18-jährige Autofahrerin gegen 8.44 Uhr auf der L10 zwischen Nohn und Hoffeld unterwegs, als sie zu schnell in eine Linkskurve fuhr und von der Straße abkam – sie kollidierte mit einem Leitpfosten. Am Auto entstand Sachschaden, die junge Frau wurde leicht verletzt.