Blaulicht : Selbstgebauter Böller verursacht Rußschaden an Hauswand in Hermeskeil

Foto: dpa/Peter Steffen

Hermeskeil Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstag kurz nach 19 Uhr in einem Hauseingang in der Koblenzer Straße in Hermeskeil in der Nähe der St. Josef-Straße zu einer Detonation eines selbstgebauten Böllers.