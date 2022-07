Erste Hintergründe : Mordermittlungen: Nach Fünf-Meter-Sturz von Mutter und Kleinkindern in de Tiefe – Nachbarn hören vorher Schreie

29.07.2022, Saarland, Saarbrücken: Polizeibeamte stehen vor einem Hauseingang. In Saarbrücken ist eine Mutter mit ihren zwei kleinen Kindern von einer Brüstung gefallen. Ein Kind sei gestorben, berichtete die Polizei am Freitag. Die Mutter und das andere Kind seien schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich im rückwärtigen von der Straße nicht einsehbaren Bereich des Hauses. Foto: dpa/Thorsten Kremers

Update Ein Kleinkind ist ums Leben gekommen, als am Donnerstagabend eine Mutter mit ihren beiden Kindern in Saarbrücken fünf Meter in die Tiefe gestürzt ist. Am Morgen gehen die Ermittler davon aus: Es war kein Unfall. Doch die Beschuldigte liegt schwer verletzt im Krankenhaus.