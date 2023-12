Täter trug viereckige Brille Älterer Mann begrapscht Frau im Regionalzug zwischen Saarbrücken und Trier

Die Tat ereignete sich auf der Fahrt von Saarbrücken nach Trier am frühen Morgen. Die betroffene Frau (30) schildert, dass sie von einem bisher unbekannter Reisenden kurz vor Halt in Saarlouis begrapscht wurde. Der Mann habe ihr an den Oberschenkel gefasst und dann seine Hand bis zu ihrem Gesäß geführt, erklärt die Bundespolizei zu diesem Fall von sexueller Belästigung. Anschließend soll der Mann den Regionalexpress 4107 in Saarlouis verlassen haben. Geschehen ist das alles laut Polizeiangaben bereits am am 15. November gegen 6.30 Uhr.