Ermittlungen dauern an : Zwölfjähriger fährt im Audi des Vaters Freunde durch Saarbrücken

(Symbolfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

In Saarbrücken hat die Polizei am frühen Samstagmorgen einen Zwölfjährigen in einem Audi angehalten. Was bisher bekannt ist.

Ein Zwölfjähriger hat im Hochklassewagen seines Vaters vier ältere Freunde durch Saarbrücken gefahren. „Trotz mehrfacher Aufforderung mit Display, Martinshorn und Blaulicht konnte der Pkw, ein Audi, erst gestoppt werden, als er von dem Funkstreifenwagen kontrolliert abgebremst wurde“, heißt es im Polizeibericht. Beim Aussteigen aus ihrem Fahrzeug beobachteten die Polizisten am frühen Samstagmorgen, wie der junge Fahrer versuchte, schnell nach hinten auf den Rücksitz zu klettern, wo drei seiner vier Kumpels saßen.