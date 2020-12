Blaulicht : 53-Jähriger verunglückt und wird eingeklemmt

Saarburg/Irsch Die Polizei Saarburg hat am Donnerstag ein Verfahren gegen einen verunglückten 53-jährigen eingeleitet, weil er alkoholisiert war. Der Mann wurde bei dem Unfall im Wagen eingeklemmt und verletzt.

Der Mann aus dem Raum Saarburg war Polizeiangaben zufolge am Donnerstag, 17. Dezember, gegen 19 Uhr unterwegs auf der Bundesstraße 407 zwischen Saarburg und Irsch. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang von Irsch verlor der 53-Jährige, weil alkoholisiert und zu schnell, die Kontrolle über seinen Wagen und kam in einer lang gezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW rutschte auf etwa 30 Metern schräg die Böschung hinab, bis er in einer Hecke etwa zwei Meter unterhalb der Fahrbahn landete.