Polizei : Auto in Parklücke touchiert

Saarburg Im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr, bis Freitag, 22 Uhr, parkte laut Polizei eine Frau ihr Auto in Höhe des Anwesens Kunoweiher 21 in Saarburg in einer Parktasche am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Mannebach. Beim Vorbeifahren wurde der Wagen an der Heckstoßstange sowie dem hinteren, linken Radkasten durch ein vermutlich silbernes Auto erheblich beschädigt.

Der Verursacher beging Fahrerflucht.