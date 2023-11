Unfall in Saaburg Autofahrer touchiert 12-jähriges Mädchen – leicht verletzt

Laut Polizei wollte die 12-Jährige am Dienstag gegen 13 Uhr nach dem Unterricht die Heckingstraße zum Busbahnhof überqueren, als ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann mit einem silbernen Auto in Richtung Kreiskrankenhaus fuhr. Auf dem Zebrastreifen touchierte das Fahrzeug sie am linken Arm, dabei wurde sie leicht verletzt. Der Mann fuhr weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer halfen ihr stattdessen.