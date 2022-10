Blaulicht : Brennendes Auto auf Parkplatz in Saarburg (Fotos)

Foto: Wilfried Hoffmann 8 Bilder Brennendes Auto auf Parkplatz in Saarburg

Saarburg Ein Auto stand am Freitagmorgen auf einem Parkdeck in Saarburg in Flammen. Der Motor war aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten.

Erste Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein daneben parkendes Auto mit einem Feuerlöscher verhindern, das daraufhin eintreffende Löschfahrzeug konnte den Brand schnell löschen.

Am betroffenen Fahrzeug entstand ein Totalschaden, weitere Personen wurden nicht verletzt.