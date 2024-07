Geld gestohlen Einbruch in Saarburger Grundschule

Haben die Täter in der Nacht zugeschlagen? Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 15. Juli und Dienstag, 16. Juli in die Grundschule in der Heckingstraße in Saarburg eingebrochen. Die Polizei vermutet, dass der Einbruch in der Nacht oder den frühen Morgenstunden am Dienstag passiert sein muss.