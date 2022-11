Niemand verletzt : Feueralarm in der Saarburger Innenstadt - Nahe des Wasserfalls brennt eine Küche

Saarburg Nahe des Wasserfalls in Saarburg hat es Mittwochnacht gebrannt. In der Küche eines Gastronomiebetriebs war ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr ist am Mittwoch, 9.11. gegen 1 Uhr zu einem Schwelbrand in einem Gebäude in der Saarburger Innenstadt alarmiert worden. Die dort angekommenen Feuerwehrkräfte aus Saarburg, Beurig und Trassem stellten in dem verschlossenen Gebäude nahe des Wasserfalls Flammen im Küchenbereich eines Gastronomiebetriebes fest.