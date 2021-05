Vandalismus in Saarburg : Jugendliche beschädigen mindestens zwei Autos und ein Schild

Vandalismus in Saarburg

Saarburg „Vandalismus durch randalierende Jugendliche“ meldet die Polizei Saarburg. Neben zwei Autos und einem Verkehrsschild hat das Trio möglicherweise auch noch andere Dinge beschädigt.

Gegen 4.50 Uhr am Freitag (28. Mai) alarmierten Anwohner die Polizei: Eine dreiköpfige Gruppe Jugendlicher trete im Bereich der Graf-Siegfried-Straße gegen geparkte PKW.

Ermittlungen ergaben vorerst, dass zwei Autos jeweils am Außenspiegel und ein Verkehrsschild im Bereich des Kreisverkehrsplatzes am Altstadttunnel beschädigt wurden. Gegen die beiden in der Verbandsgemeinde Konz und der Stadt Trier wohnhaften Tatverdächtigen werden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.