Blaulicht : Polizei ermittelt: Kater mit Luftgewehr-Projektil im Kopf gefunden

Foto: TV/Klaus Kimmling

Saarburg Eine Zeugin hat in Saarburg einen Kater gefunden, in dessen Kopf später das Projektil eines Luftgewehres entdeckt wurde. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Vorwürfe. Was ist mit dem Tier passiert?

Ein freilebender Kater, der eine Schussverletzung aufweist, wirft für die Polizei Saarburg Fragen auf. Das teilt die Polizei am Sonntag mit.

Bereits am Mittwoch, 29. Juni, gegen 17:15 Uhr, bemerkte eine Zeugin bei einem freilebenden Kater eine Verletzung im Gesicht festgestellt werden. Der dunkelgraue Kater mit längerem Fell bewohnt ein Revier im Bereich Hostenberg/Saarburg.

Der Kater wurde daraufhin eingefangen und tierärztlich untersucht. Durch Röntgenaufnahmen konnte das Projektil eines Luftgewehres im Kopf des Katers festgestellt werden. Beeinträchtigungen in der Mobilität des Tieres konnten nicht festgestellt werden.