Feuerwehr muss eingreifen Zweijähriges Kind versehentlich in Auto eingesperrt

Mal eben die Tür zuwerfen und dann der Schreck: die Autoschlüssel sind drin. Und das eigene kleine Kind auch. So geschehen am Donnerstag an der Saar. Zum Glück konnte die Feuerwehr helfen.

06.06.2024 , 20:33 Uhr

Symbolbild Foto: TV/Cheryl Cadamuro