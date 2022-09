Zeugen gesucht : Mann greift Mädchen nahe Grundschule in Saarburg: Polizei sucht nach weiteren Hinweisen

Mann greift Mädchen nahe Grundschule in Saarburg: Polizei sucht nach weiteren Hinweisen

Saarburg Eine Mutter hat bei der Polizei geschildert, was ihrer Tochter wenige Tage zuvor passiert ist. Nun sucht die Polizei einen Mann, der zwischen 40 und 50 Jahren alt sein soll.

Die Mutter eines 9-jährigen Mädchens hat am Donnerstagnachmittag, 29. September 2022, eine verdächtige Wahrnehmung bei der Polizeiinspektion Saarburg zu Protokoll gegeben. Demnach habe es am Montagnachmittag, 26. September 2022, einen Zwischenfall mit ihrer Tochter gegeben.

Kind schilderte einen Vorfall in Saarburg

Ein Mann soll an einer Treppe in der Nähe der Grundschule Beurig das Kind mit beiden Händen an der Jacke festgehalten haben. Das Kind sei daraufhin weggelaufen. Der unbekannte Mann habe nichts gesprochen und sei dem Kind auch nicht gefolgt.