Gefährliches Angebot : Betrüger locken zu Ankauf von Pelz, Gold und Schmuck: Polizei in Saarburg schreitet ein

Saarburg Mit Hochglanz-Flyern wurde für ein vermeintlich gutes Geschäft in Saarburg geworben. Doch bei einer Überprüfung stellte sich schnell heraus, was wirklich vor sich ging.

Die Saarburger Polizei hat unseriöse Geschäftsleute, die in Saarburg aktiv waren, schnell gestoppt. Mit Hochglanzflyern, die am vergangenen Wochenende einer regionalen Zeitung beigelegt und an alle Haushalte verteilt worden waren, hatten diese für den Ankauf von Pelz, Gold und Schmuck geworben. Ab Montag sollte demnach drei Tage lang in einer eigens eingerichteten Filiale in einem relativ zentral gelegenen Haus in Saarburg der Ankauf über die Bühne gehen.