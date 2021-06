Blaulicht : Schlägereien, Anscheinswaffe, Beleidigung: Mehrere Polizeieinsätze in Saarburg

Schlägereien, Anscheinswaffe, Beleidigung: Mehrere Polizeieinsätze in Saarburg

Saarburg Die Polizei Saarburg hatte in der Nacht zum Samstag alle Hände voll zu tun: Sie mussten zu mehreren Einsätzen ausrücken. Unter anderem wurde eine Person in Gewahrsam genommen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 11./12. Juni, kam es im Innenstadtbereich von Saarburg zur Notwendigkeit mehrere größerer Polizeieinsätze. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 00:25 kam es im Bereich des Bahnhofs in Saarburg zu einer Schlägerei zwischen insgesamt mindestens vier Personen. Zwei bislang unbekannte Männer hatten ohne erkennbaren Grund zwei weitere Männer zusammengeschlagen. Im Umfeld dieses Geschehens versammelten sich sodann circa 100 junge Leute, welche teilweise das Geschehen verfolgten, bzw. den Einsatz der Polizei und des Rettungsdienstes durch Hin- und Herlaufen, Geschrei und lautstarkes Kommentieren störten.

In der Folge kam es zu weiteren Vorfällen in der Stadt Saarburg. In der Graf-Siegfried-Straße schlugen und bedrohten sich mehrere Personen gegenseitig. Auch dabei kam es Ansammlungen von etwa 20 Personen.