Demonstration : Kritiker der Corona-Maßnahmen zogen durch Saarburg

Saarburg In Saarburg ist es am Montagabend erneut zu einer Versammlung von Kritikern der Corona-Maßnahmen gekommen.

In Saarburg versammelten sich am Abend mehrere Kritiker der Corona-Maßnahmen zu einem so genannten Spaziergang. Einige Anwohner kritisierten die Versammlung. Diese lief aber größtenteils friedlich ab – mit Ausnahme von einigen Verstößen gegen die Maskenpflicht.